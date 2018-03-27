СБУ направила до МЗС дані про діяльність 13 російських дипломатів на шкоду Україні

Українська спецслужба має намір продовжити активну солідарну роботу з партнерськими спецслужбами країн ЄС і США щодо викриття російських злочинних намірів

Служба безпеки України надала Міністерству закордонних справ України доказові матеріали про цілеспрямовану діяльність на шкоду Українській державі 13 російських дипломатів, щодо яких прийнято рішення про видворення.

"Цинічна хімічна атака в Солсбері (Великобританія) є зухвалим злочином російських спецслужб, які свідомо застосовують в Європі апробовані протягом останніх чотирьох років в Україні терористичні методи залякування мирного населення. Служба безпеки України направила до МЗС України відповідні доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду нашій країні 13 російських дипломатів, щодо яких було прийнято рішення про видворення з української території", - повідомив прес-центр СБУ.

Українська спецслужба має намір продовжити активну солідарну роботу з партнерськими спецслужбами країн ЄС і США щодо викриття російських злочинних намірів, які загрожують усьому цивілізованому світу.

"Глава СБУ Василь Грицак переконаний, що такі рішучі спільні дії української влади і наших європейських і трансатлантичних союзників значно ускладнять діяльність російських спецслужб із позиції дипломатичних місій РФ", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві, Латвії, Норвегії, Іспанії, Угорщині та Македонії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.