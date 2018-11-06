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СБУ насильно утримує людей для обміну з "ДНР/ЛНР", – правозахисники

За інформацією правозахисників, людей вивозять в невідомі місця попереднього ув'язнення СБУ, де тримають без будь-якої комунікації із зовнішнім світом, поки не відбудеться обмін
За інформацією "Харківської правозахисної групи", Служба безпеки України вдається до насильницького утримування людей для обміну з "ДНР" та "ЛНР".
СБУ насильно утримує людей для обміну з "ДНР/ЛНР", – правозахисники Фото: gettyimages.com

Правозахисники стверджують, що СБУ несе відповідальність за насильницькі зникнення з метою обміну на військовополонених та цивільних заручників, яких утримують під вартою в ОРДЛО.

"Йдеться про те, що СБУ формує так званий "обмінний фонд": шукає людей, які причетні до скоєння злочинів, пов'язаних з сепаратизмом, державною зрадою, тероризмом та інших, які є в підслідності СБУ, затримує їх і пропонує обмін на заручників в ЛНР та ДНР замість кримінального переслідування та великих строків покарання. Затримані, як правило, погоджуються на обмін. Тоді їх вивозять в невідомі місця попереднього ув'язнення СБУ, яких за законом у СБУ бути не може, де тримають до обміну без будь-якої комунікації із зовнішнім світом. Де саме знаходяться ці "таємні тюрми СБУ" – незрозуміло. Окремі свідчення та звіти міжнародних організацій вказують на камери в управліннях СБУ східних міст України", – повідомляє "Харківська правозахисна група".

За словами директора організації Євгена Захарова, ці випадки – класичне насильницьке зникнення.

"На превеликий жаль, Служба безпеки почуває себе у цьому сенсі абсолютно безкарною", – наголошує Захаров.

Правозахисник зазначає, що ці дії "достатньо масові і систематичні".

11 червня "Харківська правозахисна група" представила доповідь "Насильницькі зникнення в Україні та зникнення безвісти під час військового конфлікту на сході країни у 2014-2018 роках".

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11 06 2018 16:31
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