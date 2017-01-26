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СБУ не бачить зв'язку між замахом на Геращенка і вбивством Шеремета

Справу про замах на вбивство народного депутат розслідує Служба безпеки України. Справу про вбивство журналіста Шеремета – Національна поліція
Служба безпеки поки що не має доказів схожості у справах про замах на вбивство нардепа Антона Геращенка і журналіста Павла Шеремета.
СБУ не бачить зв СБУ. Фото: ua.112.ua

"Це може бути пов’язано, а може бути не пов’язано. Якщо там ми знайдемо елементи, які будуть нагадувати за способом вчинення чи якимись іншими речами, ми побачимо схожість, то обов’язково будемо відпрацьовувати ці речі. Я Вам більше скажу, ми і зараз відпрацьовуємо ці речі. Але поки що сказати, що ми вже їх знайшли, що ці злочини пов’язані, я, на жаль, не можу", - повідомив голова СБУ Василь Грицак  на брифінгу 26 січня, інформує "Українська Правда".

Грицак відмовився коментувати, які свідчення дали затримані у справі про замах на вбивство нардепа Геращенка. Він тільки зазначив, що зібраних СБУ доказів вистачає для того, щоб винуватці "пішли в тюрму".

Справу про замах на вбивство народного депутат розслідує Служба безпеки України. Справу про вбивство журналіста Шеремета – Національна поліція.

Зазначимо, Геращенко вважає, що замах на нього і вбивсто Шеремета планувались одним центром РФ.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. 

За інформацією ЗМІ заява голови СБУ Василя Грицака про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, є замахом на народного депутата України Антона Геращенка.

Згодом радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.

У свою чергу Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.

 

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26 01 2017 16:49
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