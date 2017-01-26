СБУ не бачить зв'язку між замахом на Геращенка і вбивством Шеремета
"Це може бути пов’язано, а може бути не пов’язано. Якщо там ми знайдемо елементи, які будуть нагадувати за способом вчинення чи якимись іншими речами, ми побачимо схожість, то обов’язково будемо відпрацьовувати ці речі. Я Вам більше скажу, ми і зараз відпрацьовуємо ці речі. Але поки що сказати, що ми вже їх знайшли, що ці злочини пов’язані, я, на жаль, не можу", - повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу 26 січня, інформує "Українська Правда".
Грицак відмовився коментувати, які свідчення дали затримані у справі про замах на вбивство нардепа Геращенка. Він тільки зазначив, що зібраних СБУ доказів вистачає для того, щоб винуватці "пішли в тюрму".
Справу про замах на вбивство народного депутат розслідує Служба безпеки України. Справу про вбивство журналіста Шеремета – Національна поліція.
Зазначимо, Геращенко вважає, що замах на нього і вбивсто Шеремета планувались одним центром РФ.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.
За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті.
За інформацією ЗМІ заява голови СБУ Василя Грицака про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, є замахом на народного депутата України Антона Геращенка.
Згодом радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.
У свою чергу Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: