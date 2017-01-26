СБУ не бачить зв'язку між замахом на Геращенка і вбивством Шеремета

Служба безпеки поки що не має доказів схожості у справах про замах на вбивство нардепа Антона Геращенка і журналіста Павла Шеремета.

"Це може бути пов’язано, а може бути не пов’язано. Якщо там ми знайдемо елементи, які будуть нагадувати за способом вчинення чи якимись іншими речами, ми побачимо схожість, то обов’язково будемо відпрацьовувати ці речі. Я Вам більше скажу, ми і зараз відпрацьовуємо ці речі. Але поки що сказати, що ми вже їх знайшли, що ці злочини пов’язані, я, на жаль, не можу", - повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу 26 січня, інформує "Українська Правда".

Грицак відмовився коментувати, які свідчення дали затримані у справі про замах на вбивство нардепа Геращенка. Він тільки зазначив, що зібраних СБУ доказів вистачає для того, щоб винуватці "пішли в тюрму".

Справу про замах на вбивство народного депутат розслідує Служба безпеки України. Справу про вбивство журналіста Шеремета – Національна поліція.

Зазначимо, Геращенко вважає, що замах на нього і вбивсто Шеремета планувались одним центром РФ.