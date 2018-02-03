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СБУ не дозволила ввезти в Україну контрабандні книжки з Росії на 1 млн грн

Відвантаження друкованої продукції здійснювалося в Москві після оплати та узгодження відповідного переліку видань з боку українських замовників
Співробітники Служби безпеки України і митники блокували в Сумській області нелегальний ввіз в Україну книжкової продукції з території Росії, що підлягає обов'язковому ліцензуванню Державним комітетом телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо).
СБУ не дозволила ввезти в Україну контрабандні книжки з Росії на 1 млн грн Фото: facebook СБУ

Правоохоронці встановили, що відвантаження друкованої продукції здійснювалося в Москві після оплати та узгодження відповідного переліку видань з боку українських замовників, повідомляє прес-служба СБУ.

Ділки нелегально переправляли книги на територію України поза пунктами митного контролю. Для цього вони приховували "вантаж", зокрема із зразками антиукраїнського характеру, у пасажирських поїздах російської залізниці. Згодом книги повинні були потрапити до Києва для подальшої реалізації.

У повідомленні зазначено, що оперативники спецслужби задокументували два епізоди нелегального ввезення з території держави-агресора друкованої продукції на суму близько 1 млн грн.

За результатами митної процедури, у відповідності зі ст. 483 Митного кодексу України, складено адміністративні протоколи про порушення митних правил. Згідно офіційної відповіді Держкомтелерадіо, всі видання, зазначені у переліку вилучених видань, вважаються ввезеними на митну територію України без відповідного дозволу.

Нагадаємо, що київська митниця затримала в аеропорту "Бориспіль" велику партію ASIC-майнерів, які використовуються для видобутку криптовалют.

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02 03 2018 21:34
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