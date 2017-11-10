Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ не має засобів керування АТО, - Грицак

На думку Грицака, законопроект про реінтеграцію Донбасу стабілізує ситуацію на Донбасі
Голова Служби Безпеки України Василь Грицак заявив, що у СБУ немає засобів для керування антитерористичною операцією на Донбасі.
СБУ не має засобів керування АТО, - Грицак Фото: unian.ua

Антитерористична операція на Сході України є армійською операцією, якою має керувати армійський штаб, якому підконтрольні сухопутні війська, військово-морські сили та інші військові спецпідрозділи.

"У СБУ немає засобів для керування антитерористичною операцією на Сході України, бо це, в першу чергу, армійська операці,я, яка потребує застосування сил і засобів, яких немає у Служби безпеки", - сказав під час брифінгу у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів, чи зменшаться повноваження СБУ після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу.

Він уточнив, що, на його думку, законопроект про реінтеграцію Донбасу стабілізує ситуацію на Донбасі, оскільки дозволить більш координовано керувати спецоперацією.

Але зауважив, що це ніяким чином не зменшить функцій і повноважень СБУ.

Як відомо, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими.

Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

У випадку введення воєнного стану в окремих районах Донецької та Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.

Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.

Нагадаємо, Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", яким на рік продовжується особливий статус ОРДЛО, опубліковано в парламентській газеті "Голос України" і набуває чинності з дня публікації.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.