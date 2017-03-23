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В СБУ повідомили, що не охороняли Вороненкова

Сам Вороненков не звертався до нас з проханням забезпечити йому охорону
Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.
В СБУ повідомили, що не охороняли Вороненкова Фото: glavcom.ua

На цьому наголосила речниця СБУ Олена Гітлянська агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Служба безпеки України не здійснювала охорону Вороненкова", – сказала вона, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що нібито співробітники спецслужби забезпечували охорону Вороненкова.

У свою чергу, як повідомляє DT.ua, в Генпрокуратурі підтвердили, що у Вороненкова була державна охорона, проте не змогли сказати, в якому порядку вона йому надавалася.

"Сам Вороненков не звертався до нас з проханням забезпечити йому охорону", - зазначили у відомстві.

Раніше екс-депутат Державної думи Російської Федерації Ілля Пономарьов заявляв, що Вороненкову була виділена державна охорона.

"Охоронець з міліції - йому була виділена державна охорона, тому що передбачалося, що можуть бути замахи з боку російських спецслужб - охоронець встиг ніби поранити одного з нападників", - повідомляв політик, на зустріч з яким йшов 23 березня Вороненков.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

23 січня Луценко говорив про те, що його відомство допитало двох колишніх депутатів Держдуми. Один з них - Ілля Пономарьов (йому торік дали дозвіл на проживання в Україні), іншого генпрокурор не назвав. "Їхні показання свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - сказав Луценко.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

Через кілька тижнів Вороненков повідомив, що 6 грудня він отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.

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