В СБУ повідомили, що не охороняли Вороненкова
На цьому наголосила речниця СБУ Олена Гітлянська агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.
"Служба безпеки України не здійснювала охорону Вороненкова", – сказала вона, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що нібито співробітники спецслужби забезпечували охорону Вороненкова.
У свою чергу, як повідомляє DT.ua, в Генпрокуратурі підтвердили, що у Вороненкова була державна охорона, проте не змогли сказати, в якому порядку вона йому надавалася.
"Сам Вороненков не звертався до нас з проханням забезпечити йому охорону", - зазначили у відомстві.
Раніше екс-депутат Державної думи Російської Федерації Ілля Пономарьов заявляв, що Вороненкову була виділена державна охорона.
"Охоронець з міліції - йому була виділена державна охорона, тому що передбачалося, що можуть бути замахи з боку російських спецслужб - охоронець встиг ніби поранити одного з нападників", - повідомляв політик, на зустріч з яким йшов 23 березня Вороненков.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.
Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.
Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.
23 січня Луценко говорив про те, що його відомство допитало двох колишніх депутатів Держдуми. Один з них - Ілля Пономарьов (йому торік дали дозвіл на проживання в Україні), іншого генпрокурор не назвав. "Їхні показання свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - сказав Луценко.
Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.
Через кілька тижнів Вороненков повідомив, що 6 грудня він отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.
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