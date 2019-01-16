СБУ не побачила злочину в діях митрополита УПЦ МП, який співпрацював з окупаційною владою Криму

Служба безпеки України не побачила злочину в діях митрополита Сімферопольського і Кримського Лазара (Ростислав Швець), який раніше вітав Сергія Аксьонова з посадою ватажка анексованого півострова та неодноразово співпрацював з окупаційною владою Криму. У листопаді Лазар приїздив у Київ на засідання Собору УПЦ Московського патріархату.

"Станом на сьогодні (22 листопада 2018 року - ред.) в кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру Швецю Р.П. не здійснювалося", - йдеться у відповіді СБУ на запит, повідомляє "Громадське".



Фото: hromadske

Нагадаємо, Лазар був присутній на засіданні Собору УПЦ МП в Києві 13 листопада.

Митрополит неодноразово був присутнім на заходах, організованих окупаційною владою Криму.

Зокрема, 23 лютого 2015 року з нагоди першої річниці створення так званого "ополчення Криму" митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар провів молебень та освятив пам'ятний камінь "самообороні Криму".

Тоді ж Аксьонов вручав "самообороні Криму" медалі та нагороди.

Також 26 жовтня 2016 року митрополит Лазар освячував каплицю на честь Миколая II та його родини, яку звели за ініціативою колишньої "прокурорки" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської.

Зазначимо, що це не єдиний випадок співпраці священиків УПЦ МП в анексованому Криму з окупаційною владою. Інший митрополит - феодосійський і керченський Платон у січні 2017 освячував російський зенітно-ракетни комплекс С-400.

Також відомим є випадок участі бойовиків у делегаціях служителів УПЦ МП в поїздках до Києва. Наприклад, бойовик Ігор Гіркін, який координував захоплення українських військових частин в Криму російськими військовими, приїздив в Крим і Київ "на розвідку" в січні 2018 року у складі делегації, що привезла до храмів УПЦ МП "дари волхвів".