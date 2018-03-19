Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ обшукала три вінницькі IT-компанії, - ФОТО

Обшук проводився на основі постанови суду
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) 16 березня провели обшуки у трьох вінницьких IT-компаніях.
СБУ обшукала три вінницькі IT-компанії, - ФОТО СБУ. Фото: informator.media

"Вони приїхали з ухвалою одного з київських судів про проведення обшуку в офісному приміщені з метою вилучення електронних носіїв інформації, що використовуються для функціонування та адміністрування чотирьох сайтів. Ні кому належить майно, ні хто здійснює цю роботу в ухвалі не зазначено. Нагадаю, що в даному офісі знаходиться три різних ІТ-компанії", - повідомив юрист, який представляє інтереси однієї з компаній, Роман Корченюк на своїй сторінці у Facebook.

За словам юриста, керівники підприємств надали СБУ всі документі, які підтверджують, що жодного відношення до даних сайтів вони не мають, а їх перебування в даному приміщенні – законне.

Фото: facebook/Роман Корченюк

"Будь-які пропозиції щодо дослідження цієї техніки на причетність до роботи із зазначеними сайтами або надання можливості скопіювати інформацію з жорстких дисків та серверів відхилялися. Як юрист, я переконаний, що обшук був спрямований суто на зупинення (знищення) роботи компаній, а не на виявлення доказів", - підкреслив Корченюк.

Фото: facebook/Роман Корченюк

Він зазначив, що результатом обшуків стала зупинка роботи трьох ІТ-компаній, зірвання міжнародних контрактів та знищення більше 100 робочих місць ІТ-спеціалістів.

В рамках якого кримінального провадження проводився обшук не повідомляється.

Нагадаємо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2018 12:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.