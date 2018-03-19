СБУ обшукала три вінницькі IT-компанії, - ФОТО
"Вони приїхали з ухвалою одного з київських судів про проведення обшуку в офісному приміщені з метою вилучення електронних носіїв інформації, що використовуються для функціонування та адміністрування чотирьох сайтів. Ні кому належить майно, ні хто здійснює цю роботу в ухвалі не зазначено. Нагадаю, що в даному офісі знаходиться три різних ІТ-компанії", - повідомив юрист, який представляє інтереси однієї з компаній, Роман Корченюк на своїй сторінці у Facebook.
За словам юриста, керівники підприємств надали СБУ всі документі, які підтверджують, що жодного відношення до даних сайтів вони не мають, а їх перебування в даному приміщенні – законне.
Фото: facebook/Роман Корченюк
"Будь-які пропозиції щодо дослідження цієї техніки на причетність до роботи із зазначеними сайтами або надання можливості скопіювати інформацію з жорстких дисків та серверів відхилялися. Як юрист, я переконаний, що обшук був спрямований суто на зупинення (знищення) роботи компаній, а не на виявлення доказів", - підкреслив Корченюк.
Фото: facebook/Роман Корченюк
Він зазначив, що результатом обшуків стала зупинка роботи трьох ІТ-компаній, зірвання міжнародних контрактів та знищення більше 100 робочих місць ІТ-спеціалістів.
В рамках якого кримінального провадження проводився обшук не повідомляється.
Нагадаємо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.
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