СБУ обшукала три вінницькі IT-компанії, - ФОТО

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) 16 березня провели обшуки у трьох вінницьких IT-компаніях.

"Вони приїхали з ухвалою одного з київських судів про проведення обшуку в офісному приміщені з метою вилучення електронних носіїв інформації, що використовуються для функціонування та адміністрування чотирьох сайтів. Ні кому належить майно, ні хто здійснює цю роботу в ухвалі не зазначено. Нагадаю, що в даному офісі знаходиться три різних ІТ-компанії", - повідомив юрист, який представляє інтереси однієї з компаній, Роман Корченюк на своїй сторінці у Facebook.

За словам юриста, керівники підприємств надали СБУ всі документі, які підтверджують, що жодного відношення до даних сайтів вони не мають, а їх перебування в даному приміщенні – законне.

Фото: facebook/Роман Корченюк