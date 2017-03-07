СБУ оголосила в розшук лідера "Наждака" Дульського за підозрою в сепаратизмі
Інформація про розшук розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Зазначено, що Дульський підозрюється за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.
З поля зору правоохоронців він зник 16 вересня 2016 року і розшукується управлінням СБУ у Львівській області.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Як повідомлялося, раніше СБУ заявила, що вважає Дульського замовником акції з перекриття міжнародної траси у Львівській області та інших антиукраїнських акцій. Як з'ясували співробітники поліції, жоден етнічний поляк в акції участі не брав.
Згідно з інформацією спецслужби, Дульський є агентом впливу російських спецслужб і за гроші веде активну антиукраїнську діяльність, починаючи з 2015 року.
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