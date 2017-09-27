СБУ оприлюднила імена французів, які брали участь у відкритті "представництва ДНР" в Марселі

Офіс бойовиків в Марселі відвідав також і колишній соратник Марін Ле Пен - Жак Клостерман

Офіс бойовиків в Марселі відвідав також і колишній соратник Марін Ле Пен - Жак Клостерман "Представництво ДНР" в Марселі відвідали п'ять французьких політиків, які фінансуються Кремлем.

Так, за даними української спецслужби, участь у відкритті в Марселі фейкового представництва донецьких терористів взяли "маргінальні французькі політики та експерти, які фінансуються Кремлем".

Йдеться про п'ятьох громадян Франції.

Головою центру терористів став Хубер Файяр. Він разом з соратниками - Крістіаном Бореллі і Крістіаном Пуйольом відвідали в "ДНР" влітку 2017 року. При цьому вони в'їжджали через територію Росії, попередньо зустрівшись в Москві з представниками Держдуми (Наталією Поклонською).

Також подію відвідав колишній соратник Національного фронту Марін Ле Пен, нинішній президент об'єднання Моя країна - Франція Жак Клостерман. Він відвідував ОРДЛО ще в 2016 році, коли його структура входила в НФ. Перед виборами 2017 року це об'єднання було виключене з коаліції Ле Пен.

П'ятим французьким громадянином на подію "ДНР" став Ксавьє Моро - французький аналітик і військовий експерт.

"За останній час неодноразово озвучував тези вигідні кремлівської пропаганди і організовував публічні заходи за гроші російських спецслужб", - охарактеризували Моро в СБУ.

Вказується, що Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронців Франції з проханням перевірити законність відкриття на території Франції представництва терористичної організації.

Нагадаємо, що МЗС Франції звернувся в прокуратуру для розслідування намірів відкрити так зване "представництво ДНР" в Марселі.