СБУ оприлюднила переговори льотчиків, які обстрілювали українські судна, - ВІДЕО

Служба безпеки України оприлюднила переговори між російськими повітряними суднами, які обстрілювали українські військові судна 25 листопада перед їх захопленням.

Співробітники СБУ "технічними засобами отримали перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління".

"В цих перемовинах між екіпажами літака Су-30 та гвинтокрила К-52 йшлося про застосування зброї до військових кораблів України. В цих перемовинах чітко вказується на використання двох "карандашів" (некерованих ракет) як з боку Су-30, так і з боку К-52", – пояснив Фролов журналістам.

Зафіксовано переговори пілота літака Су-30 СМ із позивним "509" з диспетчером під позивним "Джемпер" та кораблем ЧФ РФ із позивним "Мантилья", що відбулися 25 листопада у період з 18:43 до 20:36.

Диспетчер дає пілоту координати зони, де перебуває корабель, а "мантилья" потім дає "координати цілі".

За його словами, повітряні судна цілеспрямовано застосували зброю – й повернулися до пункту постійної дислокації.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.