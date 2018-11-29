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СБУ оприлюднила переговори льотчиків, які обстрілювали українські судна, - ВІДЕО

Запис у відео форматі, показаний на брифінгу заступника голови СБУ Олега Фролова
Служба безпеки України оприлюднила переговори між російськими повітряними суднами, які обстрілювали українські військові судна 25 листопада перед їх захопленням.
СБУ оприлюднила переговори льотчиків, які обстрілювали українські судна, - ВІДЕО Фото: з відкритих джерел

Співробітники СБУ "технічними засобами отримали перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління".

"В цих перемовинах між екіпажами літака Су-30 та гвинтокрила К-52 йшлося про застосування зброї до військових кораблів України. В цих перемовинах чітко вказується на використання двох "карандашів" (некерованих ракет) як з боку Су-30, так і з боку К-52", – пояснив Фролов журналістам.

Зафіксовано переговори пілота літака Су-30 СМ із позивним "509" з диспетчером під позивним "Джемпер" та кораблем ЧФ РФ із позивним "Мантилья", що відбулися 25 листопада у період з 18:43 до 20:36.

Диспетчер дає пілоту координати зони, де перебуває корабель, а "мантилья" потім дає "координати цілі".

За його словами, повітряні судна цілеспрямовано застосували зброю – й повернулися до пункту постійної дислокації.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.

 
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29 11 2018 15:18
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