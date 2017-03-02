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СБУ оприлюднила телефонні розмови "чиновників ДНР", - ВІДЕО

Розмови будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР"
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови колишнього голови так званого "народної ради "ДНР" Андрія Пургіна і депутата "народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що обстріли бойовиками українських територій велися з житлових кварталів окупованого Донецька.
СБУ оприлюднила телефонні розмови "чиновників ДНР", - ВІДЕО Андрій Пургін. Фото: АFР

"Перехоплені розмови легалізовані слідством і будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - повідомляє прес-служба СБУ.

На аудіозапису чути, як Дворядкіна говорить Пургіну: "Тільки що тут "Гради" повз нас кудись прочесали".

Пургін відповідає їй: "Від нас тільки летить, від нас".

Дворядкіна: "У нас тут з посадочки".

Пургін: "А у нас веселіше – у нас виходить, якщо вони здуру стають біля нашого будинку, то капець".

"У нас теж, ось прям поруч.... У дворі сигналки спрацьовують".

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за поточне жорстке загострення ситуації навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних жителів, поранення журналістів, загибель українських військових лежить на Росії і бойовиків, яких вона підтримує.

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03 02 2017 20:17
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