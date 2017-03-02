СБУ оприлюднила телефонні розмови "чиновників ДНР", - ВІДЕО
"Перехоплені розмови легалізовані слідством і будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - повідомляє прес-служба СБУ.
На аудіозапису чути, як Дворядкіна говорить Пургіну: "Тільки що тут "Гради" повз нас кудись прочесали".
Пургін відповідає їй: "Від нас тільки летить, від нас".
Дворядкіна: "У нас тут з посадочки".
Пургін: "А у нас веселіше – у нас виходить, якщо вони здуру стають біля нашого будинку, то капець".
"У нас теж, ось прям поруч.... У дворі сигналки спрацьовують".
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за поточне жорстке загострення ситуації навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних жителів, поранення журналістів, загибель українських військових лежить на Росії і бойовиків, яких вона підтримує.
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