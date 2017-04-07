СБУ оприлюднила унікальні архівні документи про життя і діяльність Шухевича, - ФОТО
Матеріали, що накопичувалися тоталітарними органами безпеки, не лише закарбували насичене подіями життя та боротьбу "Тараса Чупринки", а й спростовують низку радянських міфів, зокрема про співпрацю Шухевича з нацистами.
"Це лише незначна частина величезного масиву матеріалів, присвячених Роману Шухевичу, що зберігається у фондах Галузевого державного архіву СБУ. Служба запрошує всіх дослідників завітати до нашого читального залу та особисто ознайомитися із документами про життя та діяльність цієї видатної особи", - повідомила прес-служба СБУ.
Нагадаємо, що 28 травня завершилося громадське обговорення сімох пропозицій щодо перейменування київських вулиць, серед яких перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича.
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