СБУ оприлюднила унікальні архівні документи про життя і діяльність Шухевича, - ФОТО

Більшість з них невідомі не лише широкому загалу, а й дослідникам визвольного руху

Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності.

Матеріали, що накопичувалися тоталітарними органами безпеки, не лише закарбували насичене подіями життя та боротьбу "Тараса Чупринки", а й спростовують низку радянських міфів, зокрема про співпрацю Шухевича з нацистами.

"Це лише незначна частина величезного масиву матеріалів, присвячених Роману Шухевичу, що зберігається у фондах Галузевого державного архіву СБУ. Служба запрошує всіх дослідників завітати до нашого читального залу та особисто ознайомитися із документами про життя та діяльність цієї видатної особи", - повідомила прес-служба СБУ.

Нагадаємо, що 28 травня завершилося громадське обговорення сімох пропозицій щодо перейменування київських вулиць, серед яких перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича.