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СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка

Наразі ім'я замовника невідоме
Служба безпеки України оприлюднила відео із затриманням замовника вбивства Аркадія Бабченка.
СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка Фото: скріншот

Голова СБУ Василь Грицак стверджує, що замовниками вбивства журналіста є російські спецслужби.

Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценувалиЗа словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Додамо, що сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

"Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене поінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, пахали, як буйволи. Увесь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом цього стала ось ця спецоперація", – сказав Бабченко у прес-центрі СБУ.

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30 05 2018 19:34
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