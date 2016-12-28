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СБУ оприлюднило запис, який підтверджує співпрацю Без'язикова з бойовиками, - ВІДЕО

Без'язиков не хоче повертатися на підконтрольну Києву територію України
Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови завербованого полковника ЗСУ Івана Без’язикова і його дружини.
СБУ оприлюднило запис, який підтверджує співпрацю Без Іван Без'язиков. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Відео з'явилося у середу на офіційному каналі СБУ в YouTube.

У підписі до відео вказується, що записи "підтверджують протиправну діяльність Без'язикова Івана Миколайовича, спрямовану на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторконасті, обороноздатності та державній безпеці України".

Зокрема у відео є запис розмови (від 2 жовтня 2015 року) дружини Без'язикова з так званим "заступником командуючого корпусом міністерства оборони "ДНР" Едуардом Басуріним.

Басурін розповідає, що Без'язиков живий і не хоче повертатися на підконтрольну Києву територію України (на відео з 10-ї хвилини).

"Басурін повідомив, що Без'язиков І. М. працює на "ДНР" і не хоче повертатися додому", - сказано у підписі СБУ.

Нагадаємо, що військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

Згодом підозрюваний у зраді розвідник Іван Без'язиков зник із лікарні, куди він потрапив після того, як поскаржився у судовій залі на здоров'я.

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