СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з РФ – відео

Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від Партії регіонів, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Про це повідомляє прессслужба відомства.

"Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від Партії регіонів, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів", – йдеться у повідомленні.

При цьому він виправдовував напад росії та висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.

Як повідолялось, днями співробітники СБУ затримали Богуслаєва та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору) Кримінального кодексу України.