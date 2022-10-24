СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з РФ – відео
Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом.
Про це повідомляє прессслужба відомства.
"Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від Партії регіонів, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів", – йдеться у повідомленні.
При цьому він виправдовував напад росії та висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.
Як повідолялось, днями співробітники СБУ затримали Богуслаєва та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору) Кримінального кодексу України.
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