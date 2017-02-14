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СБУ опублікувала подробиці затримання бойовика, який катував полонених, - ВІДЕО

Терорист навесні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування бойовиків
Служба безпеки України опублікувала відео затримання бойовика ОРДО, який підозрюється у знущанні з полонених військових, та розповіла подробиці справи.
СБУ опублікувала подробиці затримання бойовика, який катував полонених, - ВІДЕО Фото:.gp.gov.ua

Правоохоронці встановили, що терорист навесні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування бойовиків, що діяли в окупованому на той час Слов’янську, інформує "Українська правда".

У липні зловмисник на прізвисько "Крутий" перейшов до конвойної групи, що охороняє українських військовослужбовців у приміщенні колишнього Управління СБУ в Донецьку.

За свідченням звільнених військових, він регулярно катував та знущався із заручників.

Бойовика затримали, коли він приїхав на контрольовану українською владою територію для оформлення пенсії.

Нагадаємо, що 10 лютого правоохоронці затримали в Донецькій області терориста ОРДО, який підозрюється у жорстокому поводженні з полоненими українськими військовослужбовцями.

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