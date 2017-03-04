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СБУ отримає від НАТО спецобладнання для боротьби з кібератаками

До літа його повинні встановити
До кінця весни Служба безпеки України отримає як допомогу від НАТО спеціальне обладнання для протистояння кібернетичним загрозам.
СБУ отримає від НАТО спецобладнання для боротьби з кібератаками СБУ. Фото: informator.media

"Ми на етапі організації доставки його [устаткування] в Україну, його вже придбано. Нам залишилося пройти деякі звичайні адміністративні формальності процедур імпорту/експорту, але ми сподіваємося, що зможемо зробити це дуже швидко. Наша мета полягає в тому, щоб до літа все було встановлено, протестовано і запущено", - повідомив заступник помічника генсека Північноатлантичного альянсу з питань нових викликів безпеці Джиммі Шеа в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Шеа нагадав про роботу трастового фонду Україна-НАТО з питань кіберзахисту.

"НАТО має відповідний трастовий фонд, який очолює Румунія, але донорами цього фонду є багато країн. Ми витратили понад 300 тис. євро, щоб допомогти Міністерству закордонних справ України, а також допомогти українським спецслужбам у навчанні співробітників і поліпшенні обладнання для кращого виявлення і відбиття кібератак", - розповіді він.

Нагадаємо, міністр інформаційної політики України Юрій Стець доручив відомству підготувати список загрозливих для інформбезпеки сайтів для закриття.

29 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики України.

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03 04 2017 15:37
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