СБУ отримала доступ на прослуховування дзвінків ватажка "ДНР" Захарченка

Також надано доступ до інформації про вхідних, вихідних SMS-повідомленнях і інформації про GPRS-трафік

Суд надав СБУ доступ до мобільних переговорів "глави" так званої "ДНР" Олександра Захарченка з 1 березня 2014 року.

Доступ надано в рамах справи про створення терористичної організації, яку розслідують з 2014 року, - йдеться в ухвалі суду від 21 квітня, повідомляють "Українські новини".

Крім того, СБУ встановила номер мобільного телефону, яким користується Захарченко з 2014 року по теперішній час, і направили відповідне клопотання.

У свою чергу суд задовольнив клопотання від СБУ і надав слідчим доступ до речей і документів, які містять необхідну для слідства інформацію.

Також надано доступ до інформації про вхідних, вихідних SMS-повідомленнях і інформації про GPRS-трафік, про належність номера конкретній особі (у разі, якщо абонент є контрактним) за номером телефону Захарченка.

Раніше iPress.ua повідомляв, що співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.