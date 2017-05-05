СБУ отримала доступ на прослуховування дзвінків ватажка "ДНР" Захарченка
Доступ надано в рамах справи про створення терористичної організації, яку розслідують з 2014 року, - йдеться в ухвалі суду від 21 квітня, повідомляють "Українські новини".
Крім того, СБУ встановила номер мобільного телефону, яким користується Захарченко з 2014 року по теперішній час, і направили відповідне клопотання.
У свою чергу суд задовольнив клопотання від СБУ і надав слідчим доступ до речей і документів, які містять необхідну для слідства інформацію.
Також надано доступ до інформації про вхідних, вихідних SMS-повідомленнях і інформації про GPRS-трафік, про належність номера конкретній особі (у разі, якщо абонент є контрактним) за номером телефону Захарченка.
Раніше iPress.ua повідомляв, що співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.
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