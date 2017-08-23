CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ22 серпня під час робочої поїздки Президента України Петра Порошенка в Харківську область на телефон СБУ надійшло повідомлення про підготовку замаху на нього.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ отримала дзвінок про підготовку замаху на Порошенка під час його поїздки на Харківщину
Анонім дзвонив під час поїздки Президента в Харківську область
Фото: InfoResist
"Учора, 22 серпня, близько 12:00 надійшло дзвінок на телефон УСБУ від аноніма. Дзвінок був не зі стаціонарного телефону, а з використанням ІР-телефонії. Жіночий механічний голос повідомив про запланований замах на Порошенка під час візиту в Харківську область", - повідомляє державне агентство "Укрінформ" з посиланням на джерело в Управління СБУ в Харківській області.
Знайти, звідки дзвонили, виявилося неможливим.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.112 Кримінального кодексу - замах на життя державного діяча.
Нагадаємо, що Петро Порошенко закликав опозиційні політсили у запалі боротьби з владою утримуватися від пособництва агресорові.
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23 08 2017 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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