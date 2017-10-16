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СБУ панує збільшити своє фінансування на 6,8 млрд грн

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено за загальним фондом лише 7,5 млрд гривен
Служба безпеки України виступає за передбачення додаткових 6,8 мільярда гривень на своє фінансування в проекті бюджету на 2018 рік.
СБУ панує збільшити своє фінансування на 6,8 млрд грн СБУ. Фото: informator.media

З нормативної потреби відомства в 14,3 млрд гривень у проекті держбюджету на 2018 рік передбачено за загальним фондом лише 7,5 млрд гривень, - йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Українських новин".

У зв'язку із цим додаткова потреба становить 6,8 млрд гривень.

Як відомо, Кабмін пропонує Верховній Раді збільшити фінансування СБУ на 1 млрд гривень, до 7,7 млрд гривень в 2018 році, порівняно з 2017 роком.

Раніше iPress.ua повідомляв, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.


 

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16 10 2017 11:00
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