СБУ панує збільшити своє фінансування на 6,8 млрд грн У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено за загальним фондом лише 7,5 млрд гривен

Служба безпеки України виступає за передбачення додаткових 6,8 мільярда гривень на своє фінансування в проекті бюджету на 2018 рік.

СБУ. Фото: informator.media

З нормативної потреби відомства в 14,3 млрд гривень у проекті держбюджету на 2018 рік передбачено за загальним фондом лише 7,5 млрд гривень, - йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Українських новин". У зв'язку із цим додаткова потреба становить 6,8 млрд гривень. Як відомо, Кабмін пропонує Верховній Раді збільшити фінансування СБУ на 1 млрд гривень, до 7,7 млрд гривень в 2018 році, порівняно з 2017 роком. Раніше iPress.ua повідомляв, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.



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