БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСлужба безпеки України виступає за передбачення додаткових 6,8 мільярда гривень на своє фінансування в проекті бюджету на 2018 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ панує збільшити своє фінансування на 6,8 млрд грн
У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено за загальним фондом лише 7,5 млрд гривен
СБУ. Фото: informator.media
З нормативної потреби відомства в 14,3 млрд гривень у проекті держбюджету на 2018 рік передбачено за загальним фондом лише 7,5 млрд гривень, - йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Українських новин".
У зв'язку із цим додаткова потреба становить 6,8 млрд гривень.
Як відомо, Кабмін пропонує Верховній Раді збільшити фінансування СБУ на 1 млрд гривень, до 7,7 млрд гривень в 2018 році, порівняно з 2017 роком.
Раніше iPress.ua повідомляв, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 10 2017 11:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles