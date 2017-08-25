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СБУ передало відео з затриманням шпигунів з КНДР чотирьом телеканалам

Спецслужба допомагала у створенні сюжету
Речниця СБУ Олена Гітлянська розповіла, що українська спецслужба передала відео про затримання північнокорейських шпигунів у 2011 році в Україні чотирьом каналам, але використав його лише CNN.
СБУ передало відео з затриманням шпигунів з КНДР чотирьом телеканалам Фото: з відкритих джерел

У коментарі "Радіо Свобода" вона зазначила, що СБУ допомагала у створенні сюжету.

"Ми разом його створювали цей ролик. Ми трьом чи чотирьом українським телеканалам передали це відео, я не знаю, чому використали лише CNN… Це відкрита інформація, був суд, рішення суду. Журналісти ініціативно звернулися, ми знайшли архівне відео, яке в 2011 році вже стояло в нас на сайті. Ми просто передали архіви, які вже оприлюднювалися", - зазначила Гітлянська.

За її словами, оприлюднене CNN відео про затримання шпигунів із Північної Кореї, які намагалися викрасти секретну інформацію про розробку ракет, свідчить про те, що такі секрети в України викрасти не могли.

Нагадаємо, сьогодні американський телеканал CNN опублікував відео затримання СБУ двох шпигунів Північної Кореї в Україні в 2011 році. На відео CNN зафіксовано, як двоє чоловіків фотографують документи з нібито секретною інформацією. Однак, як зазначається, ці документи підроблені. Потім камера показує, як співробітники спецслужби, особи яких приховані, затримують чоловіків азіатської зовнішності.

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