СБУ передало відео з затриманням шпигунів з КНДР чотирьом телеканалам
У коментарі "Радіо Свобода" вона зазначила, що СБУ допомагала у створенні сюжету.
"Ми разом його створювали цей ролик. Ми трьом чи чотирьом українським телеканалам передали це відео, я не знаю, чому використали лише CNN… Це відкрита інформація, був суд, рішення суду. Журналісти ініціативно звернулися, ми знайшли архівне відео, яке в 2011 році вже стояло в нас на сайті. Ми просто передали архіви, які вже оприлюднювалися", - зазначила Гітлянська.
За її словами, оприлюднене CNN відео про затримання шпигунів із Північної Кореї, які намагалися викрасти секретну інформацію про розробку ракет, свідчить про те, що такі секрети в України викрасти не могли.
Нагадаємо, сьогодні американський телеканал CNN опублікував відео затримання СБУ двох шпигунів Північної Кореї в Україні в 2011 році. На відео CNN зафіксовано, як двоє чоловіків фотографують документи з нібито секретною інформацією. Однак, як зазначається, ці документи підроблені. Потім камера показує, як співробітники спецслужби, особи яких приховані, затримують чоловіків азіатської зовнішності.
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