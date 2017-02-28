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СБУ перехопила переговори Захарченка щодо блокади на Донбасі, - ВІДЕО

Переговори свідчать про зацікавленість верхівки терористів у цій блокаді
Співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.
СБУ перехопила переговори Захарченка щодо блокади на Донбасі, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

"Переговори свідчать про зацікавлення верхівки терористичної організації "ДНР" у цій блокаді і доводять штучність відповідних "ультиматумів" українській владі", - повідомляє сайт СБУ.

За інформацією СБУ, бойовики, за вказівкою російських кураторів, мають намір використовувати цю ситуацію для т.зв. "націоналізації" підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях.

"Саме ці наміри були оголошені в заяві, яку вони обговорювали в перехопленій розмові", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

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