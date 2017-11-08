СБУ перекрила нелегальне постачання медикаментів на окупований Донбас

Ліки в ОРДЛО реалізовувалися через комерційні структури, які платили "податки" терористам

У Харківській області СБУ перекрила нелегальний канал постачання медикаментів на тимчасово окуповані території Донбасу.

За даними правоохоронців, один з організаторів каналу, житель Київської області, залучив як оптового постачальника ліків одне з провідних фармацевтичних підприємств Харківської області, повідомляє сайт відомства.

Медикаменти зловмисник перевозив до облаштованого складського приміщення в одному з населених пунктів Донецької області поблизу лінії розмежування. Потім особисто транспортував ліки на непідконтрольні уряду України території.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що в "ДНР" і "ЛНР" медикаменти реалізовувалися через комерційні структури, які зареєстровані в псевдореспубліках і виплачують "податки" терористам.

Чоловіка затримали під час підготовки транспортування через лінію розмежування чергової партії медикаментів. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110-2 КК (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що в Сумській області правоохоронці провели затримання жителя Глухівського району, який намагався здійснити незаконне переправлення автомобіля з Росії.