СБУ перекрила нелегальне постачання медикаментів на окупований Донбас
За даними правоохоронців, один з організаторів каналу, житель Київської області, залучив як оптового постачальника ліків одне з провідних фармацевтичних підприємств Харківської області, повідомляє сайт відомства.
Медикаменти зловмисник перевозив до облаштованого складського приміщення в одному з населених пунктів Донецької області поблизу лінії розмежування. Потім особисто транспортував ліки на непідконтрольні уряду України території.
Під час досудового розслідування з'ясувалося, що в "ДНР" і "ЛНР" медикаменти реалізовувалися через комерційні структури, які зареєстровані в псевдореспубліках і виплачують "податки" терористам.
Чоловіка затримали під час підготовки транспортування через лінію розмежування чергової партії медикаментів. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110-2 КК (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, що в Сумській області правоохоронці провели затримання жителя Глухівського району, який намагався здійснити незаконне переправлення автомобіля з Росії.
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