СБУ перевірить учасницю Євробачення від Вірменії

Сім'я вірменської співачки переїхала в Росію, коли Арцвік було 5 років

Після заборони СБУ в'їжджати в Україну протягом 3 років представниці Росії на Євробаченні Юлії Самойловій, відомство перевірить й інших закордонних виконавців, які могли порушити закон, виступаючи на окупованих територіях або в анексованому Криму.

Відповідну інформацію повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує "Українська правда. Життя".

За словами нардепа, не можна застосовувати санкції лише до Юлії Самойлової за те, що вона в'їжджала в Крим, а до інших – ні.

"До будь-якого виконавця, який незаконно перетинав кордон будуть застосовані ті самі міри обмеження. Всі учасники Євробачення пройдуть перевірку СБУ перед конкурсом", – сказав Геращенко.

Серед тих, кого перевірятиме СБУ, точно буде співачка, яка у травні на Євробаченні у Києві має представляти Вірменію.

Арцвік Арутюнян часто виступає у Москві. Чи давала концерти виконавиця в окупованому Криму ­– в СБУ не підтверджують, доки не відбудеться перевірка.

"У разі якщо учасниця від Вірменії виступала в Криму, це буде розглянуто за всіма пунктами. Україна має показати, що потрібно поважати її кордони", – додав Геращенко.

Відомо, що сім'я вірменської співачки переїхала в Росію, коли Арцвік було 5 років.

Вона навчалася в Московському державному педагогічному університеті за спеціальністю психолог-логопед.

На Євробачення співачка готує пісню "Fly With Me". Попередньо було визначено, що вона має виступати у першому півфіналі 9 травня.

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

Зазначимо, виконавчий директор конкурсу Євробачення Йон Ола Санд зауважив, що в питанні участі російської виконавиці Юлії Самойлової рішення повинна приймати українська влада.