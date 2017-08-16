CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України підготувала документи щодо російського репера Василя Вакуленко (відомого як Баста) для заборони на в'їзд в країну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ підготувала документи для заборони на в'їзд в Україну російському реперу Баста
СБУ каже баста реперу Василю Вакуленку
Фото: з відкритих джерел
Рішення обумовлено виступами музиканта в окупованому Криму. Таку відповідь дала спецслужба виданню Апостроф.
Найближчим часом СБУ оголосить про внесення репера в так званий чорний список.
Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.
Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".
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16 08 2017 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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