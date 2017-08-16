СБУ підготувала документи для заборони на в'їзд в Україну російському реперу Баста СБУ каже баста реперу Василю Вакуленку

Служба безпеки України підготувала документи щодо російського репера Василя Вакуленко (відомого як Баста) для заборони на в'їзд в країну.

Фото: з відкритих джерел

Рішення обумовлено виступами музиканта в окупованому Криму. Таку відповідь дала спецслужба виданню Апостроф. Найближчим часом СБУ оголосить про внесення репера в так званий чорний список. Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років. Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".

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