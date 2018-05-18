СБУ підозрює власницю медичного бізнесу у постачанні продукції НЗФ і фінансуванні сепаратистів

Служба безпеки України за підозрою у фінансуванні "ЛНР" і "ДНР" затримала в Києві власницю медичного бізнесу.

Як повідомляють у прес-центрі Служби безпеки, співробітники Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням СБ України затримали в Києві власницю медичного бізнесу, через який, як зазначається, "фінансувалися терористичні організації "Л/ДНР".

"Оперативники спецслужби встановили, що власники підприємства на території тимчасово окупованої Луганщини продовжили виробництво медичних виробів. Продукцію ділки поставляли, зокрема, для потреб незаконних збройних формувань терористичних організацій "Л/ДНР". Співробітники СБ України задокументували, що ділки щомісяця сплачували до "бюджетів" сепаратистів у середньому 500-600 тисяч російських рублів. Під час санкціонованих обшуків у менеджменту підприємства співробітники СБУ вилучили, зокрема, документацію та банківські картки, які підтверджують протиправну діяльність", – інформують у СБУ.

Власницю фірми затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Зловмисниці оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності підприємства та фінансування терористичних організацій", – зазначають у прес-центрі СБ.

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Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

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