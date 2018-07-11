СБУ підозрює завод оборонпрому в закупівлі російської оптики

Службою безпеки України у Харківській області з травня минулого року ведеться розслідування щодо налагодження службовими особами "Ізюмського приладобудівного заводу" Концерну "Укроборонпром" схеми із закупівлі електронно-оптичних перетворювачів російського виробництва.

Слідством встановлено, що посадовими особами Ізюмського заводу було закуплено електронно оптичні перетворювачі, які є складовою приладів нічного бачення, що встановлюються на деякі зразки військової техніки, повідомляє проект "Марлін" з посиланням на судові матеріали.

Запчастини постачалися з оборонно-промислового комплексу Росії через приватну фірму ТОВ "Симметрон-Україна" під виглядом цивільних товарів. В матеріалах слідства йдеться, що дана фірма не зареєстрована як суб'єкт здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення або подвійного використання. Відповідно компанія не мала права поставляти згадані перетворювачі.

Останньою судовою ухвалою суд відмовився накласти арешт на електронно-оптичні перетворювачі та документи до них, вилучені під час обшуку в приміщеннях "Ізюмського приладобудівного заводу".

На додатковий запит проекту "Марлін" в СБУ повідомили, що досудове розслідування триває за статтею 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", максимальне покарання за якою передбачено обмеженням волі на строк до трьох років.

Також, Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору.

Державний концерн "Укроборонпром" підтвердив суму боргу, який Верховна Рада дозволила йому не повертати російським фірмам.