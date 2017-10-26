СБУ підтвердила розслідування щодо нардепа Рибалки за підозрою у фінансуванні "Л/ДНР"

СБУ запідозрила компанію сім'ї Рибалки (в центрі) у фінансуванні тероризму

У Службі безпеки України підтвердили обшуки в службових осіб компанії Снек Експорт, яка входить в корпорацію сім'ї народного депутата Радикальної партії Сергія Рибалки S.Group.

Таку відповідь надала спікер спецслужби Олена Гітлянська у відповідь на запит програми Схеми.

Розслідування ведуть співробітники Сумського управління СБУ. Йдеться про кримінальне провадження за підозрою у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

"16 жовтня 2017 СБУ були проведені обшуки в службових осіб вказаного ТОВ, під час яких вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування", - відповіли в СБУ з приводу запиту журналістів про обшуки в компанії сім'ї нардепа Рибалки.

Нагадаємо, 17 жовтня нардеп повідомив про обшуки та арешти СБУ в компаніях, якими управляє його сім'я.

5 квітня Печерський районний суд Києва заарештував рахунки компанії Снек Експорт (Дніпро), яка належить батьку депутата Верховної Ради Сергія Рибалка. Тоді правоохоронці повідомляли, що слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК), замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах - 110 млн грн (ч.5 ст.191 КК) та службового підроблення (ст.366 КК).

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У квітні 2017 року правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалка.

12 квітня ГПУ допитала голову парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалка у справі про можливу несплату податків.

23 червня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

На початку липня Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.

У жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки своїх підприємств.