СБУ підтвердила затримання учасника АТО в Москві

Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання Олега Негоди

Служба безпеки України підтвердила затримання учасника антитерористичної операції Олега Негоди в Москві.

"Російські спецслужби здійснили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів", - повідомляє сайт спецслужби.

Неофіційна інформація про те, що в Москві затримали громадянин України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, з'явилася 2 січня.

"Олег Олександрович Негода, киянин, проходив службу в зоні проведення АТО наприкінці 2016-17 років. Наприкінці 2017-го поїхав у місто Саратов до сестри. Був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня. Зараз місце його перебування невідоме", - повідомило агентство УНН.

Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання Олега Негоди.