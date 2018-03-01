СБУ підтвердила затримання учасника АТО в Москві
"Російські спецслужби здійснили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів", - повідомляє сайт спецслужби.
Неофіційна інформація про те, що в Москві затримали громадянин України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, з'явилася 2 січня.
"Олег Олександрович Негода, киянин, проходив службу в зоні проведення АТО наприкінці 2016-17 років. Наприкінці 2017-го поїхав у місто Саратов до сестри. Був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня. Зараз місце його перебування невідоме", - повідомило агентство УНН.
Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання Олега Негоди.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
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