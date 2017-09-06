СБУ почала перевірку за матеріалами розслідування про автопарк
Про це повідомляє "Слово і діло", посилаючись на відповідь СБУ на журналістський запит.
"Управлінням внутрішньої безпеки в межах компетенції опрацьовано Ваш запит на інформацію, який надійшов електронною поштою 2 червня 2017 року. Повідомляємо, що перевірка фактів, наведених у сюжеті програми "Схеми", на даний час здійснюється", – сказано у листі СБУ за підписом начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Олександра Саппи.
Як відомо, 1 червня програма "Схеми" опублікувала розслідування про люксові автомобілі співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, вартість яких несумірна із заробітною платою державних службовців, що набуло резонансу.
Журналісти програми "Схеми" заявили, що Служба безпеки України тиснула на їхніх співробітників, щоб не допустити виходу в ефір програми.
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