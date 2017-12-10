СБУ попереджає про масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії
За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії, інформує прес-служба СБУ.
Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення.
Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.
Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій: - оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях; - здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні; - забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій.
Нагадаємо, що 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.
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