СБУ попереджає про масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії

Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року

Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії, інформує прес-служба СБУ.

Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення.

Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.

Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій: - оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях; - здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні; - забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій.

Нагадаємо, що 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.