CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ попереджає про високу терористичну небезпеку в Одесі перед 2 травня
У СБУ кажуть, що ефективно працюють і запобігають подібним випадкам
Одеса. Фото: 048.ua
Про це заявив начальник Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом СБУ Віктор Кононенко.
"Якщо говорити про рівень терористичної загрози, не буду приховувати - він досить високий", - сказав представник СБУ, інформує LIGA.net.
У той же час, за його словами, СБУ ефективно працює і запобігає подібні випадки.
Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між сепаратистами та проукраїнськими активістами, котрі намагалися пройтися ходою на підтримку єдності України. Протистояння почалися у центрі міста, далі перекинулись на Куликове поле. Там сталася пожежа у штабі сепаратистів у Будинку профспілок, внаслідок якої загинуло 48 людей.
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