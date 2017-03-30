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СБУ попереджає про високу терористичну небезпеку в Одесі перед 2 травня

У СБУ кажуть, що ефективно працюють і запобігають подібним випадкам
В Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози.
СБУ попереджає про високу терористичну небезпеку в Одесі перед 2 травня Одеса. Фото: 048.ua

Про це заявив начальник Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом СБУ Віктор Кононенко.

"Якщо говорити про рівень терористичної загрози, не буду приховувати - він досить високий", - сказав представник СБУ, інформує LIGA.net.

У той же час, за його словами, СБУ ефективно працює і запобігає подібні випадки.

Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між сепаратистами та проукраїнськими активістами, котрі намагалися пройтися ходою на підтримку єдності України. Протистояння почалися у центрі міста, далі перекинулись на Куликове поле. Там сталася пожежа у штабі сепаратистів у Будинку профспілок, внаслідок якої загинуло 48 людей.

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30 03 2017 10:15
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