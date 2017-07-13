СБУ порушить справу проти російського бренду Gloria Jeans за фабрику в Луганську
"В Україні головна фабрика "Глорія Джинс" розташована в тимчасово окупованому Луганську і продовжує працювати. Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях зі сплатою податків до бюджету псевдореспублік. Перевірка триватиме в рамках кримінального провадження", - інформує прес-служба СБУ.
Інформацію про роботу Gloria Jeans у Луганську СБУ отримала від активістів, після чого почала перевірку.
За повідомленнями сепаратистських ЗМІ, швейна фабрика Gloria Jeans у Луганську відновила роботу в березні 2015 року після семи місяців простою.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
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