СБУ порушить справу проти російського бренду Gloria Jeans за фабрику в Луганську

Інформацію про роботу Gloria Jeans у Луганську СБУ отримала від активістів

Служба безпеки України порушить кримінальне провадження на російську мережу Gloria Jeans у зв'язку з роботою її фабрики в окупованому Луганську.

"В Україні головна фабрика "Глорія Джинс" розташована в тимчасово окупованому Луганську і продовжує працювати. Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях зі сплатою податків до бюджету псевдореспублік. Перевірка триватиме в рамках кримінального провадження", - інформує прес-служба СБУ.

Інформацію про роботу Gloria Jeans у Луганську СБУ отримала від активістів, після чого почала перевірку.

За повідомленнями сепаратистських ЗМІ, швейна фабрика Gloria Jeans у Луганську відновила роботу в березні 2015 року після семи місяців простою.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.