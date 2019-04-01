СБУ повідомляє про затримання бойовика угруповання "ДНР"
"Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Горлівки у вересні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористів. Там він був кулеметником так званої "народної міліції" та брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. У лютому 2015 року очільники угруповання призначили зловмисника оператором протитанкової керованої ракети ПТКР. Навчання з вогневої підготовки учасників незаконних збройних формувань здійснювали кадрові військові РФ", – повідомила прес-служба СБУ.p style="text-align: justify;"> У 2018 році бойовик знову став кулеметником одного з підрозділів угруповання "ДНР", заявляють у спецслужбі.
У межах зареєстрованого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 ("Створення терористичної групи чи терористичної організації") Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Також, в середу, 2 січня, сайти бойовиків повідомили про полоненого солдата. У Закарпатській бригаді заявили лише про зникнення бійця на Донбасі в ніч з 28 на 29 грудня. Також 128-а бригада підтвердила, що номер автомата, фото з яким опублікував один з ресурсів бойовиків, належить саме зниклому бійцю.
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