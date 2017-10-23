СБУ повідомила про фейк щодо замаху на Порошенка
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.
"Служба безпеки України спростовує інформацію, яка увечері 23 жовтня була нібито поширена з електронної пошти прес-служби. Фейкове повідомлення про запобігання СБУ замаху на президента України відправлено з однієї з сусідніх країн з пошти anonymousemail@orbit.eternalimpact.info з підміною реальної адреси прес-служби відомства", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на цей час не зафіксовано фактів злому офіційних поштових і веб-ресурсів СБУ.
Увечері в понеділок низка засобів масової інформації опублікувала новину про те, що СБУ нібито запобігла замаху на Порошенка під час візиту в Авдіївку Донецької області. Замах нібито було організовано прихильниками антиурядових заворушень в Києві. Повідомлялося, що двоє з членів угруповання під час затримання були ліквідовані.
Нагадаємо, раніше СБУ вилучила в киянина зброю і понад чотири тисячі патронів.
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