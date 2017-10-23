СБУ повідомила про фейк щодо замаху на Порошенка

Від імені СБУ розіслали фейкове повідомлення про замах на Порошенка

Служба безпеки України спростувала інформацію про запобігання замаху на президента Петра Порошенка, яка сьогодні розсилалась ЗМІ нібито від прес-служби.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

"Служба безпеки України спростовує інформацію, яка увечері 23 жовтня була нібито поширена з електронної пошти прес-служби. Фейкове повідомлення про запобігання СБУ замаху на президента України відправлено з однієї з сусідніх країн з пошти anonymousemail@orbit.eternalimpact.info з підміною реальної адреси прес-служби відомства", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на цей час не зафіксовано фактів злому офіційних поштових і веб-ресурсів СБУ.

Увечері в понеділок низка засобів масової інформації опублікувала новину про те, що СБУ нібито запобігла замаху на Порошенка під час візиту в Авдіївку Донецької області. Замах нібито було організовано прихильниками антиурядових заворушень в Києві. Повідомлялося, що двоє з членів угруповання під час затримання були ліквідовані.

Нагадаємо, раніше СБУ вилучила в киянина зброю і понад чотири тисячі патронів.