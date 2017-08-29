СБУ повідомила про підозру дев'ятьом членам ОЗГ у знищенні ЗАлКу в російських інтересах, - ВІДЕО
"Єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з 2006 року цілеспрямовано знищувався в інтересах російських виробників металу. Для реалізації махінації в 2006-2008 роках замовники сформували організовану групу з представників російської компанії" РусАл", колишнього керівництва комбінату, українських бізнесменів та іноземних громадян", - повідомляється на сайті СБУ.
За даними СБУ, спочатку афілійовані з російськими бізнесменами структури придбали контрольний пакет акцій ЗАлК, а потім під керівництвом російських кураторів забезпечили знищення його основних виробничих потужностей. 2009 року, вони, зокрема, зупинили рудотермічні печі й основні виробничі ділянки електролізного виробництва, що призвело до пошкодження і подальшого повного знищення обладнання.
Через два роки учасники угруповання забезпечили передачу дочірнього підприємства ЗАлКу - Глухівського кар'єра кварцитів - компаніям, афільованим з ОК "РусАл", а перед поверненням комбінату державі в 2015 році за грубі порушення приватизаційних зобов'язань активізували знищення підприємства.
"Вони, зокрема, здійснили розконсервацію й ліквідацію основних фондів ЗАлКу, що призвело до руйнування завершеного циклу виробництва кінцевої продукції підприємства. Для остаточного знищення стратегічного комбінату зловмисники демонтували і вивезли з території цінне обладнання, а ліквідне обладнання цеху алюмінієвої катанки передали компанії, підконтрольній російським бізнес-структурам", - наголошується в повідомленні.
За висновком експертів, внаслідок злочинних дій державі було завдано збитків на суму понад $39 млн і понад 100 млн гривень.
Один з фігурантів справи утримується під вартою, колишній директор заводу - під особистим зобов'язанням.
Нагадаємо, що 2001 року Фонд держмайна продав ЗАлК компанії "АвтоВАЗ-Інвест", за умовами договору інвестор мав заплатити 380 млн грн за акції, а також погасити борги заводу в розмірі 75 млн доларів перед Укрексімбанком. Однак "АвтоВАЗ-Інвест", а також кіпрська Velbay Holdings, на яку пізніше були переоформлені акції, із заборгованістю так і не розібралися. Кіпрська компанія Velbay Holdings Limited підконтрольна одному з найбільших світових виробників алюмінію - російській компанії "РусАл" Олега Дерипаски.
У зв'язку з невиконанням інвестиційних зобов'язань Україна почала процес націоналізації ЗАлКу, який був завершений після того, як у березні Верховний суд підтвердив законність вимог про повернення державі акцій підприємства.
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