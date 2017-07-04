СБУ повідомила причину перевірок, через які виникли збої в роботі паспортних центрів

В одному з київських приватних підприємств, співробітники СБУ виявили серверне обладнання, яке мало доступ в мережу ГМС з одночасним виходом в інтернет

СБУ викрила несанкціоноване втручання комерційної структури в роботу телекомунікаційної мережі Державної міграційної служби

Головним слідчим управлінням СБУ проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. В його рамках встановлено, що в 2014-2015 роках спеціалізоване підприємство виконувало роботи по створенню, побудові та налаштуванню захищеної телекомунікаційної мережі для Державної міграційної служби. В ході виконання контракту, через попередню змову з деякими чиновниками ДМС та Держслужби спеціального зв'язку, частина грошей була присвоєна. У результаті технічне завдання було виконане неналежним чином і деякі субпідрядники зберегли несанкціонований доступ в інформаційну мережу ДМС, йдеться в повідомленні.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

В одному з київських приватних підприємств, співробітники СБУ виявили серверне обладнання, яке мало доступ в мережу ДМС з одночасним виходом в інтернет. Згідно з попередніми висновками експертів, мають місце ознаки несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи ДМС, що створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом.

Відзначається, що під час досудового слідства СБУ не здійснювала слідчих дій у приміщенні Центру обробки інформації Державної міграційної служби і не вилучала серверне обладнання.

Як повідомлялося, 6 квітня всі центри "Паспортний сервіс", де українцям надаються послуги з оформлення закордонних паспортів, призупинили роботу з технічних причин.

У прес-службі МВС уточнили, що тимчасова зупинка оформлення і видачі біометричних документів в центрах надання адміністративних послуг та Паспортних сервісах на всій території України сталася у зв'язку зі слідчими діями СБУ в одного з операторів зв'язку.

Зазначалося, що особливо гостро проблему відчули в Києві, де значна кількість закордонних паспортів оформлялося в ЦНАП і чотирьох "Паспортних сервісах".