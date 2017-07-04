Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ повідомила причину перевірок, через які виникли збої в роботі паспортних центрів

В одному з київських приватних підприємств, співробітники СБУ виявили серверне обладнання, яке мало доступ в мережу ГМС з одночасним виходом в інтернет
СБУ викрила несанкціоноване втручання комерційної структури в роботу телекомунікаційної мережі Державної міграційної служби
СБУ повідомила причину перевірок, через які виникли збої в роботі паспортних центрів СБУ. Фото: ua.112.ua

Головним слідчим управлінням СБУ проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. В його рамках встановлено, що в 2014-2015 роках спеціалізоване підприємство виконувало роботи по створенню, побудові та налаштуванню захищеної телекомунікаційної мережі для Державної міграційної служби. В ході виконання контракту, через попередню змову з деякими чиновниками ДМС та Держслужби спеціального зв'язку, частина грошей була присвоєна. У результаті технічне завдання було виконане неналежним чином і деякі субпідрядники зберегли несанкціонований доступ в інформаційну мережу ДМС, йдеться в повідомленні.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

В одному з київських приватних підприємств, співробітники СБУ виявили серверне обладнання, яке мало доступ в мережу ДМС з одночасним виходом в інтернет. Згідно з попередніми висновками експертів, мають місце ознаки несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи ДМС, що створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом.

Відзначається, що під час досудового слідства СБУ не здійснювала слідчих дій у приміщенні Центру обробки інформації Державної міграційної служби і не вилучала серверне обладнання.

Як повідомлялося, 6 квітня всі центри "Паспортний сервіс", де українцям надаються послуги з оформлення закордонних паспортів, призупинили роботу з технічних причин.

У прес-службі МВС уточнили, що тимчасова зупинка оформлення і видачі біометричних документів в центрах надання адміністративних послуг та Паспортних сервісах на всій території України сталася у зв'язку зі слідчими діями СБУ в одного з операторів зв'язку.

Зазначалося, що особливо гостро проблему відчули в Києві, де значна кількість закордонних паспортів оформлялося в ЦНАП і чотирьох "Паспортних сервісах".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2017 06:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.