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СБУ просить не реєструвати українські домени за допомогою російських поштових сервісів

Департамент контррозвідувального захисту виявив порушення власниками доменних імен в зоні "*ua" та "*укр" чинного законодавства
СБУ просить не використовувати російські поштові сервіси при реєстрації та керуванні доменними іменами.
СБУ просить не реєструвати українські домени за допомогою російських поштових сервісів Фото: google.com

Про це йдеться в листі Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ на адресу Інтернет Асоціації України від 13 червня, опублікованому на сайті ІнАУ.

Там зазначено, що під час здійснення заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки держави, цим департаментом виявлено порушення вимог чинного законодавства з боку власників доменних імен в зоні "*ua", "*укр", зокрема "gov.ua".

"Зокрема, для керування доменними іменами використовуються поштові сервіси російських компаній "Яндекс" та "Mail.ru" щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з указом президента від 15.05.2017 №133 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться в документі.

"З метою недопущення нанесення шкоди інформаційній безпеці України, просимо ... провести роз'яснювальну роботу з реєстраторами доменних імен про обмеження використання російських поштових сервісів при реєстрації та керуванні доменними іменами", – зазначили в департаменті.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали жителя Павлограда, який поширював інструкції по обходу блокування доступу до російських сайтів через VPN.

16 травня Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

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17 06 2017 18:30
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