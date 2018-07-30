СБУ проведе антитерористичні навчання на Полтавщині

Правоохоронці попереджають, що можуть перевіряти документи, оглядати особисті речі, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів

З 1 по 3 серпня в кількох локаціях Миргородського району та низці населених пунктів Полтавської області СБУ проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання.

Як розповіли у Службі безпеки, відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців.

"У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів. Управління СБУ в Полтавській області закликає краян зберігати спокій у зв'язку із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців, а також просить громадян належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців (перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів тощо)", – заявили в СБУ.

У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів Служба безпеки просить невідкладно повідомляти про це на гарячу лінію УСБУ (0532) 511-838 або спецлінію поліції 102.

Нагадаємо, військові провели навчання з бойовими вертольотами в Азовському морі.