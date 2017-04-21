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СБУ проведе антитерористичні навчання поряд з окупованим Кримом

Мешканців Генічеського району попросили зберігати спокій, у зв'язку із зосередженням великої кількості спецназівців і військових
У Херсонській обл. на території Генічеського району недалеко від адміністративного кордону з окупованим Кримом, 21 квітня пройдуть антитерористичні навчання.
СБУ проведе антитерористичні навчання поряд з окупованим Кримом Фото: pravda.com.ua

Про це повідомила керівник прес-служби управління Херсонського главку СБУ Вікторія Шакула, передають "Крим.Реалії".

"Це звичайні навчання, планові, які ми час від часу проводимо", - сказала Шакула.

В СБУ попросили місцевих жителів "зберігати спокій у зв'язку із зосередженням у населеному пункті спецназівців і військових, та з розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей".

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що підрозділи РФ, дислоковані поблизу державного кордону, здатні протягом 2-3 годин вторгнутися в Україну.

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21 04 2017 06:52
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