СБУ порушила справу проти Пінчука

Служба безпеки України перевіряє висловлювання олігарха Віктора Пінчука.

Це випливає з відповіді глави СБУ Василя Грицака на звернення депутата Дмитра Яроша, яку він оприлюднив у Facebook у вівторок.

"Щодо висловлювань громадянина України В.Пінчука призначено відповідну семантико-текстуальну експертизу", – йдеться зокрема в документі.



Фото:facebook.com/dyastrub

Зазнчається, що це відбувається в рамках розслідування кримінального провадження за статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", "Створення терористичної групи чи терористичної організації", та "Фінансування тероризму".

Нагадаємо, український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі. Серед яких: відмова від вступу в ЄС і НАТО, місцеві вибори на Донбасі та визнанання Криму російським.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати "Український сніданок" Пінчука в рамках форуму в Давосі.