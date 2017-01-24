СБУ порушила справу проти Пінчука
Це випливає з відповіді глави СБУ Василя Грицака на звернення депутата Дмитра Яроша, яку він оприлюднив у Facebook у вівторок.
"Щодо висловлювань громадянина України В.Пінчука призначено відповідну семантико-текстуальну експертизу", – йдеться зокрема в документі.
Фото:facebook.com/dyastrub
Зазнчається, що це відбувається в рамках розслідування кримінального провадження за статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", "Створення терористичної групи чи терористичної організації", та "Фінансування тероризму".
Нагадаємо, український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі. Серед яких: відмова від вступу в ЄС і НАТО, місцеві вибори на Донбасі та визнанання Криму російським.
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