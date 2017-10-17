СБУ провела обшуки у компанії депутата партії Ляшка
"Вони вже четвертий рік не можуть нічого знайти, вигадали нову фальсифікацію. Використовують інше кримінальне провадження та вигадали фейк про ніби-то фінансування тероризму - ніби якась продукція постачається у "ДНР" чи "ЛНР", - заявив нардеп на своїй сторінці у Facebook ввечері у понеділок.
Рибалка також оприлюднив постанову суду про обшуки. За його словами, документ був у державному реєстрі, "а потім зник - не випадково, адже він показує деталі фальсифікації справи і буде доказом на суді".
Згідно з документом, у справі про конвертаційний центр у м. Суми фігурують виробничі потужності ТОВ "Снек Експорт" у Дніпропетровській області.
При цьому, він звинуватив у фальсифікаціях голову управління СБУ у Сумській області Владислава Косинського.
"Той Косинський, що брав активну участь у нищенні цього ж бізнесу ще за часів режиму Януковича. Тоді він був довіреною особою колишнього високопосадовця СБУ Сергія Ганжи, який підозрюється в організації розстрілу учасників Революції гідності та підозрюються у держзраді", - заявив Рибалка.
Читайте також: "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори
Нагадаємо, що у квітні 2017 року правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалка.
12 квітня ГПУ допитала голову парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалка у справі про можливу несплату податків.
23 червня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.
На початку липня Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.
У жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки своїх підприємств.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків