СБУ провела обшуки в директорів онлайн-сервісу YouControl
"У четвер зранку пройшли обшуки у квартирі комерційного директора Олени Лапи, а зараз тривають у генерального директора YouControl – Сергія Мільмана", - йдеться у поідомленні YouControl, інформує "Економічна правда".
"Що стало причиною обшуків наразі невідомо", - повідомив представник сервісу. За його словами, обшуки проводить Служба безпеки України.
Відзначимо, що YouControl - онлайн-сервіс, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з державних реєстрів.
Основна місія - сприяти створенню прозорого бізнес-середовища та економiчному зростанню України.
Один із напрямків діяльності - боротьба з корупцією: компанія надає вільний доступ до сервісу журналістам та громадським активістам для проведення розслідувань, моніторингів та інших заходів.
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