СБУ провела обшуки в директорів онлайн-сервісу YouControl

Представник сервісу не знають, що стало причиною обшуків

23 березня зранку пройшли обшуки у квартирі комерційного директора, а потім генерального директора YouControl - Сергія Мільмана.

"У четвер зранку пройшли обшуки у квартирі комерційного директора Олени Лапи, а зараз тривають у генерального директора YouControl – Сергія Мільмана", - йдеться у поідомленні YouControl, інформує "Економічна правда".

"Що стало причиною обшуків наразі невідомо", - повідомив представник сервісу. За його словами, обшуки проводить Служба безпеки України.

Відзначимо, що YouControl - онлайн-сервіс, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з державних реєстрів.

Основна місія - сприяти створенню прозорого бізнес-середовища та економiчному зростанню України.

Один із напрямків діяльності - боротьба з корупцією: компанія надає вільний доступ до сервісу журналістам та громадським активістам для проведення розслідувань, моніторингів та інших заходів.