Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

СБУ провела обшуки в директорів онлайн-сервісу YouControl

Представник сервісу не знають, що стало причиною обшуків
23 березня зранку пройшли обшуки у квартирі комерційного директора, а потім генерального директора YouControl - Сергія Мільмана.
СБУ провела обшуки в директорів онлайн-сервісу YouControl Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

"У четвер зранку пройшли обшуки у квартирі комерційного директора Олени Лапи, а зараз тривають у генерального директора YouControl – Сергія Мільмана", - йдеться у поідомленні YouControl, інформує "Економічна правда".

"Що стало причиною обшуків наразі невідомо", - повідомив представник сервісу. За його словами, обшуки проводить Служба безпеки України.

Відзначимо, що YouControl - онлайн-сервіс, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з державних реєстрів.

Основна місія - сприяти створенню прозорого бізнес-середовища та економiчному зростанню України.

Один із напрямків діяльності - боротьба з корупцією: компанія надає вільний доступ до сервісу журналістам та громадським активістам для проведення розслідувань, моніторингів та інших заходів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 10:58
ТЕГИ: СБУ, обшук
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.