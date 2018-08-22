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СБУ провела обшуки в офісах мережі АЗС "ОККО", - ЗМІ

За інформацією одного з джерел, компанію підозрюють у фінансуванні тероризму
Співробітники Служби безпеки 21 серпня провели обшуки з виїмкою документів і техніки в приміщеннях львівського та київського офісів ПАТ "Концерн Галнафтогаз".
СБУ провела обшуки в офісах мережі АЗС "ОККО", - ЗМІ Фото: iPress.ua

На час обшуків львівський офіс компанії був повністю знеструмлений, повідомляє "Нафторинок" з посиланням на джерела на ринку.

За інформацією одного з джерел, компанію підозрюють у фінансуванні тероризму.

"Начебто СБУ знайшло докази роботи мережі в окупованому Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей", - зазначило джерело.

У концерні відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на підготовку офіційної заяви.

Нагадаємо, що в Києві знайшли три нафтосховища із ввезеним поза митним контролем паливом та АЗС, на якій його продавали. Загальна вартість контрабандного товару оцінюється у 103,3 млн гривень.

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22 08 2018 11:55
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