БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСпівробітники Служби безпеки 21 серпня провели обшуки з виїмкою документів і техніки в приміщеннях львівського та київського офісів ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ провела обшуки в офісах мережі АЗС "ОККО", - ЗМІ
За інформацією одного з джерел, компанію підозрюють у фінансуванні тероризму
Фото: iPress.ua
На час обшуків львівський офіс компанії був повністю знеструмлений, повідомляє "Нафторинок" з посиланням на джерела на ринку.
За інформацією одного з джерел, компанію підозрюють у фінансуванні тероризму.
"Начебто СБУ знайшло докази роботи мережі в окупованому Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей", - зазначило джерело.
У концерні відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на підготовку офіційної заяви.
Нагадаємо, що в Києві знайшли три нафтосховища із ввезеним поза митним контролем паливом та АЗС, на якій його продавали. Загальна вартість контрабандного товару оцінюється у 103,3 млн гривень.
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