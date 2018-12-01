СБУ провела обшуки в "охоронців" Запорізької єпархії УПЦ МП, - ВІДЕО

СБУ провела обшуки у представників організації "Союз православний Радомир", які надавали охоронні послуги Запорізької єпархії УПЦ МП, де розгорівся скандал з відспівуванням дитини.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба відомства.

Під час обшуків, проведених 11 січня, оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі "патріот Росії", проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

"Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО "Радомир" надавала так звані "охоронні послуги" Запорізькій Єпархії Української православної церкви", – йдеться в повідомленні СБУ.

"Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України", – зазначають також силовики.

Нагадаємо, раніше прокуратура Запорізької області порушила справу, в тому числі і через відмову священиків Української православної церкви Московського патріархату відспівувати загиблого дворічного хлопчика.

Нагадаємо, запорізький священик під час похорону відмовився відспівувати загиблого 2-річного малюка, на якого впав самогубець, через те, що дитину хрестили в Київському патріархаті.

Згодом у Запоріжжі під час зборів єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Свято-Покровському соборі розгорівся скандал через священика, який заговорив по-українськи.