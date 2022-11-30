СБУ провела безпекові заходи в Мукачівській єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи у Закарпатській області на території одного з монастирів Мукачівської єпархії Української православної церкви московського патріархату

Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи у Закарпатській області на території одного з монастирів Мукачівської єпархії Української православної церкви московського патріархату, повідомляє СБУ.

«Враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України», — підкреслили у повідомленні.

Заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції й Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира», недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо, а також з метою убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Аналогічні заходи СБУ проводить в єпархіях УПЦ МП різних регіонів України. У багатьох церквах виявлені особи з громадянством рф, проросійська література й мільйони готівки.