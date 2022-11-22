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СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі

Спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.
СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі сбу лавра

Спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Ці заходи відбуваються в рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, повідомляє СБУ.

Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тож вказані заходи проводяться для:

▪️недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;

▪️перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

▪️убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

▪️ проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

▪️ здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.


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22 11 2022 10:15
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