СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі
Спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.
Ці заходи відбуваються в рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, повідомляє СБУ.
Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.
Тож вказані заходи проводяться для:
▪️недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;
▪️перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
▪️убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
▪️ проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
▪️ здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
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