СБУ проводить більше 25 обшуків у журналістів

Служба безпеки України проводить у понеділок понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють Росії в проведені антиукраїнських акцій.

Обшуки санкціоновані і проводяться в різних регіонах країни.

"Під час обшуків вилучено пропагандистські матеріали, зброю, вибухівку та багато інших доказів підривної роботи проти нашої країни", - повідомила у Facebook спікер спецслужби Олена Гітлянська, пообіцявши детальну інформацію оприлюднити після завершення процесуальних дій.

Речник СБУ зазначила, що журналістська діяльність не може бути індульгенцією від відповідальності за антидержавні дії.

"На жаль, серед цих громадян є ті, хто причетний до журналістського цеху, але приналежність до професії не може бути індульгенцією від законної відповідальності за антидержавні дії. Тому просимо вас не давати передчасні оцінки до оприлюднення всіх матеріалів", - додала прес-секретар.