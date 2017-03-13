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СБУ проводить обшуки в будівлі "Київпастрансу"

Про причини обшуку не повідомляють
Представники СБУ проводять обшуки в столичній будівлі "Київпастрансу".
СБУ проводить обшуки в будівлі "Київпастрансу" Фото: 112.ua

Обшуки проводять представники СБУ, які підтвердили, що все відбувається законно, адже такі дії було ухвалено судом, повідомляє NewsOne.

Наразі причини обшуку не повідомляють, ця інформація є закритою, у будівлі знаходяться близько 10 правоохоронців. 

Нагадаємо, що в 2015 році СБУ виявила у "Київпастрансі" розкрадання на суму 40 млн грн.

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13 03 2017 11:43
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