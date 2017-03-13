CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставники СБУ проводять обшуки в столичній будівлі "Київпастрансу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ проводить обшуки в будівлі "Київпастрансу"
Про причини обшуку не повідомляють
Фото: 112.ua
Обшуки проводять представники СБУ, які підтвердили, що все відбувається законно, адже такі дії було ухвалено судом, повідомляє NewsOne.
Наразі причини обшуку не повідомляють, ця інформація є закритою, у будівлі знаходяться близько 10 правоохоронців.
Нагадаємо, що в 2015 році СБУ виявила у "Київпастрансі" розкрадання на суму 40 млн грн.
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13 03 2017 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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